À Gaza, des enfants troquent les fêtes de l’Aïd contre le travail de survie

Sur la rue Al-Jalaa, au cœur de la ville de Gaza, Mohammad Ashour ne porte ni vêtements neufs ni jouets à l’approche de l’Aïd al-Adha. Une cafetière à la main, un sac sur le dos, il traverse les rues à la recherche de clients pour aider sa famille à survivre, dans une enclave ravagée par la guerre et l’effondrement économique.



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