Antony Gormley, l’art de redéfinir la nature et les limites du corps humain
par Joël Chevrier, Professeur des universités physicien, Université Grenoble Alpes (UGA)
Le sculpteur britannique Antony Gormley, 75 ans, a été, comme Anish Kapoor en 1991, Damien Hirst en 1995 ou la Française Laure Prouvost en 2013, l’un des récipiendaires en 1994 du prix Turner, décerné au Royaume-Uni depuis 1984 aux jeunes artistes contemporains. Son œuvre explore notamment la représentation du corps humain, de sa nature et de ses relations au monde. Un travail qui questionne la nature même de la sculpture.
Antony Gormley a étudié l’anthropologie,…
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 27 mai 2026