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Observatoire des droits humains

Comment nourrir les oiseaux de jardin sans propager les maladies ?

par Richard Gregory, Honorary Professor of Genetics, Evolution & Environment, UCL
L’apparition d’une mystérieuse maladie mortelle chez les pinsons des jardins britanniques en 2005 a sonné l’alarme dans les milieux de la conservation. Dix ans plus tard, l’ampleur de la maladie chez les verdiers et les pinsons était désormais bien établie. Aujourd’hui, les ornithologues commencent à mieux comprendre les liens entre le nourrissage des oiseaux dans les jardins, leur santé et leur survie.

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