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Observatoire des droits humains

Soins de longue durée : qu'est-ce qui influence le choix des enfants pour leurs parents âgés?

par Marie-Louise Leroux, Professeure titulaire en Sciences Economiques, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Raquel Fonseca, Professeur titulaire sciences économiques ESG UQAM et co titulaire de la chaire CREEi
Witnie Compère, Étudiante de maîtrise en économique, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Qui prendra soin des aînés ? Une étude montre que les choix des proches aidants reposent sur des arbitrages entre famille, travail et contraintes.La Conversation


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