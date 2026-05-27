Soins de longue durée : qu'est-ce qui influence le choix des enfants pour leurs parents âgés?
par Marie-Louise Leroux, Professeure titulaire en Sciences Economiques, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Raquel Fonseca, Professeur titulaire sciences économiques ESG UQAM et co titulaire de la chaire CREEi
Witnie Compère, Étudiante de maîtrise en économique, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Qui prendra soin des aînés ? Une étude montre que les choix des proches aidants reposent sur des arbitrages entre famille, travail et contraintes.
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- mercredi 27 mai 2026