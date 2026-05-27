Soins de longue durée : qu'est-ce qui influence le choix des enfants pour leurs parents âgés?

par Marie-Louise Leroux, Professeure titulaire en Sciences Economiques, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Raquel Fonseca, Professeur titulaire sciences économiques ESG UQAM et co titulaire de la chaire CREEi

Witnie Compère, Étudiante de maîtrise en économique, Université du Québec à Montréal (UQAM)