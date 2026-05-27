Et si une caméra couplée à l’IA pouvait aider à diagnostiquer des troubles moteurs chez le nourrisson ? L’exemple de l’amyotrophie spinale
par Imen Trabelsi, Chercheuse en intelligence artificielle, École pratique des hautes études (EPHE)
François Jouen, Directeur d'études émérite, École pratique des hautes études (EPHE)
Jean Bergounioux, PUPH chez AP-HP, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay
Détecter une motricité altérée chez le nourrisson grâce à une caméra ordinaire couplée à l’IA, c’est l’outil que développent des chercheurs à partir de travaux sur l’amyotrophie spinale.
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- mercredi 27 mai 2026