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Observatoire des droits humains

Pourquoi le pouvoir du peuple n'est pas illimité dans les démocraties libérales

par Mathias Revon, Maître de Conférence en droit public, Université de Limoges
Les démocraties libérales reposent sur une indétermination entre souveraineté du peuple et État de droit. L’illibéralisme entend la résoudre au profit du peuple.La Conversation


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