« Magnifica Humanitas » : le manifeste politique de Léon XIV
par Jean-Pierre Darnis, Full professor at the University of Côte d’Azur, director of the master’s programme in “France-Italy Relations”. Associate fellow at the Foundation for Strategic Research (FRS, Paris) and adjunct professor at LUISS University (Rome), Université Côte d’Azur
Le pape vient de publier sa première encyclique qui annonce les grandes orientations de son mandat sur des dossiers aussi brûlants que l’IA, la volonté de puissance des États ou encore les migrations.
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- mercredi 27 mai 2026