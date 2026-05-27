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Observatoire des droits humains

Centres de données : pourquoi leur refroidissement consomme autant d’eau (et pourquoi cela pose problème)

par Thomas Le Goff, Maître de conférences en droit et régulation du numérique, Télécom Paris – Institut Mines-Télécom
La course à l’IA engagée à l’échelle internationale ne doit pas se traduire par un détricotage des règles préservant nos ressources naturelles.La Conversation


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