La France reconnaît la nécessité de réparations pour l’esclavage

par Human Rights Watch

Click to expand Image L’ensemble sculptural « Chaîne d'esclaves à quatre jougs », provenant du couvent vaudou de Dexue à Adounko (Bénin) et datant du XIXème siècle, était exposé au Mémorial ACTe (Centre caribéen d'expressions et de mémoire de la traite et de l'esclavage) à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, le 8 mai 2015. © 2015 Nicolas Derne/AFP via Getty Images Le 21 mai dernier, le président français Emmanuel Macron a évoqué la nécessité d’aborder la question de réparations liées au rôle de la France dans la traite transatlantique des esclaves.Le président Macron a déclaré que…



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