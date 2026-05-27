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États-Unis : Expulsion de milliers de Cubains vers le Mexique

par Human Rights Watch
Click to expand Image Trois hommes cubains expulsés par les États-Unis étaient assis près de l'hôpital Juan Graham dans la ville de Villahermosa, la capitale de l’État de Tabasco dans le sud-est du Mexique, en mars 2026. © 2026 Josué Leal L'administration Trump a expulsé plus de 4 300 Cubains vers le Mexique, dont de nombreuses personnes âgées souffrant de graves problèmes de santé qui vivaient aux États-Unis depuis des années, voire des décennies. Beaucoup se retrouvent sans accès à un logement ni à des soins de santé. Ceux qui ne peuvent pas bénéficier d'une protection en tant que réfugiés…


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© Human Rights Watch -
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