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EN DIRECT - Le Conseil de sécurité débat de l’avenir du système international centré sur l’ONU

Le Conseil de sécurité tient mardi une réunion de haut niveau sous présidence chinoise consacrée au respect de la Charte des Nations Unies et au renforcement du système multilatéral centré sur l’ONU. Le Secrétaire général António Guterres doit alerter sur les pressions croissantes pesant sur le droit international, les conflits et les divisions géopolitiques. Suivez les discussions en direct grâce à l'équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.


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© Nations Unies -
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