Ukraine : un entrepôt humanitaire alimentaire à nouveau visé par une frappe russe à Dnipro

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a dénoncé mardi une attaque russe contre un entrepôt humanitaire à Dnipro, dans l’est de l’Ukraine, qui a détruit « une quantité importante » d’aide alimentaire destinée à des milliers de personnes vivant près de la ligne de front.



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