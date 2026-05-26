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Ukraine : un entrepôt humanitaire alimentaire à nouveau visé par une frappe russe à Dnipro

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a dénoncé mardi une attaque russe contre un entrepôt humanitaire à Dnipro, dans l’est de l’Ukraine, qui a détruit « une quantité importante » d’aide alimentaire destinée à des milliers de personnes vivant près de la ligne de front.


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© Nations Unies -
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