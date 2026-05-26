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Ebola : les vols restent sûrs, mais la vigilance sanitaire doit être maintenue

Alors que l’épidémie d’Ebola continue de progresser en République démocratique du Congo (RDC) et que des cas ont été confirmés en Ouganda voisin, l’agence de l’ONU chargée de l’aviation civile internationale a exhorté mardi les gouvernements et les compagnies aériennes à appliquer strictement les recommandations sanitaires mises en place après la pandémie de Covid-19.


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© Nations Unies -
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