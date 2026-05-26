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Observatoire des droits humains

Le Canada risque-t-il la stagflation ?

par Mircea Vultur, Professeur titulaire et chercheur en sociéconomie du travail et de la formation, Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Inflation galopante et chômage élevé, sur fond de croissance anémique : la stagflation est le cauchemar des banques centrales. Risque-t-on un tel scénario au Canada ?La Conversation


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