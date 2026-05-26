Violences faites aux femmes : faut-il réformer l’incapacité totale de travail, ou plutôt l’utiliser correctement ?
par Patrick Chariot, médecin, professeur de médecine légale, AP-HP; Université Sorbonne Paris Nord
Fanny Salmon, Sage-Femme, Doctorante en Epidémiologie
Leonie Kwakye, Infirmière
Notion juridique précise, l’incapacité totale de travail mériterait d’être appliquée différemment, afin de mieux rendre compte de la durée de vie gâchée des victimes de violences.
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- mardi 26 mai 2026