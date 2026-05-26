Guyane française-Brésil, une frontière sous tension
par Marie-Véronique Amella, Docteur associé au laboratoire GSRL, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Fabien Dworczak, PhD, chercheur neurosciences et politiques publiques, Université Lumière Lyon 2 ; Inserm
Entre immigration clandestine, trafics, orpaillage et migrations illégales, la frontière qui sépare la Guyane française du Brésil est un espace aux nombreux défis, mais au potentiel économique indéniable.
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- mardi 26 mai 2026