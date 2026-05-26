Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Guyane française-Brésil, une frontière sous tension

par Marie-Véronique Amella, Docteur associé au laboratoire GSRL, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Fabien Dworczak, PhD, chercheur neurosciences et politiques publiques, Université Lumière Lyon 2 ; Inserm
Entre immigration clandestine, trafics, orpaillage et migrations illégales, la frontière qui sépare la Guyane française du Brésil est un espace aux nombreux défis, mais au potentiel économique indéniable.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le Canada risque-t-il la stagflation ?
~ Violences faites aux femmes : faut-il réformer l’incapacité totale de travail, ou plutôt l’utiliser correctement ?
~ Transition écologique locale : quatre conditions pour passer de l’ambition à l’action
~ La liberté du marché, une utopie sans un cadre fixé par l’État ?
~ Galileo, Copernicus, Cleansky, IRIS² : pour conquérir l’espace, les industriels travaillent ensemble
~ Refuges thermiques en rivière : quand les eaux souterraines sauvent les poissons de la surchauffe
~ « Euphoria » : pourquoi tant d’obscénité dans la saison 3 ?
~ Peut-on prévenir les infanticides intrafamiliaux ? Le cas extrême du filicide-suicide
~ Somalie: la sécheresse, le prix du carburant et les conflits accentuent la famine
~ Mali : pourquoi la personnalisation du pouvoir autour du chef de la junte est dangereuse
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter