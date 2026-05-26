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La liberté du marché, une utopie sans un cadre fixé par l’État ?

par Jérôme Baray, Professeur des universités en sciences de gestion, Le Mans Université
Le marché est réputé être libre selon toute une tradition de la théorie économique. Mais sans institutions extramarchandes, cette liberté revendiquée peut-elle exister ?La Conversation


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