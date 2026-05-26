Galileo, Copernicus, Cleansky, IRIS² : pour conquérir l’espace, les industriels travaillent ensemble
par Audrey Rouyre, Enseignante-chercheuse en Management Stratégique, Montpellier Business School, Montpellier Business School; European Academy of Management (EURAM)
Anne-Sophie Fernandez, Professeur des Universités, Université de Montpellier; European Academy of Management (EURAM)
La guerre des étoiles change de dimension. Les acteurs industriels du secteur spatial doivent dorénavant travailler ensemble pour créer de nouveaux projets.
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- mardi 26 mai 2026