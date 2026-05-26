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Observatoire des droits humains

« Euphoria » : pourquoi tant d’obscénité dans la saison 3 ?

par Victor-Arthur Piégay, Maître de conférences en études culturelles, Université de Lorraine
Pour la saison 3 de la série qu’il a créée en 2019, Sam Levinson opte pour une logique de la surenchère qui consiste à maltraiter ses personnages, dans un mélange de références à la pornographie et au « body horror ».La Conversation


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