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Observatoire des droits humains

Peut-on prévenir les infanticides intrafamiliaux ? Le cas extrême du filicide-suicide

par Carole Berrih, docteure en administration publique, Université Grenoble Alpes (UGA)
Bénédicte Fischer, Maitresse de conférences en droit public, Université Grenoble Alpes (UGA)
Sandrine Irachabal, Maîtresse de conférences en psychopathologie, Université Grenoble Alpes (UGA)
Dans les cas d’homicides d’enfants par l’un des parents suivis du suicide de ce dernier, les circonstances comme les raisons du passage à l’acte restent méconnues.La Conversation


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