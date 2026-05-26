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Somalie: la sécheresse, le prix du carburant et les conflits accentuent la famine

par Jean Sovon
En mai 2026, la Somalie traverse l’une des pires crises alimentaires de son histoire. Six millions de personnes exposées à des niveaux de faim aiguë, selon l’Integrated Food Security Phase Classification.


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