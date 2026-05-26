Mali : pourquoi la personnalisation du pouvoir autour du chef de la junte est dangereuse
par Salah Ben Hammou, Postdoctoral Research Associate, Rice University
Hiba Naciri, Research Member, PRAME (Pôle de Recherche sur l’Afrique et le Monde Émergent), Université de Montréal
Les régimes militaires, initialement présentés comme des interventions « correctives » temporaires, ont rapidement évolué vers des systèmes de pouvoir personnalisés.
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- mardi 26 mai 2026