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Observatoire des droits humains

Mali : pourquoi la personnalisation du pouvoir autour du chef de la junte est dangereuse

par Salah Ben Hammou, Postdoctoral Research Associate, Rice University
Hiba Naciri, Research Member, PRAME (Pôle de Recherche sur l’Afrique et le Monde Émergent), Université de Montréal
Les régimes militaires, initialement présentés comme des interventions « correctives » temporaires, ont rapidement évolué vers des systèmes de pouvoir personnalisés.La Conversation


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