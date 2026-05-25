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Observatoire des droits humains

« Une épidémie sérieuse, mais pas désespérée » : l’OMS intensifie la riposte contre Ebola en RDC

L’épidémie d’Ebola continue de progresser dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), avec 101 cas confirmés et dix décès recensés depuis sa déclaration le 15 mai, selon la Dre Marie Roselyne Bélizaire, Directrice des urgences de l’OMS Afrique.


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© Nations Unies -
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