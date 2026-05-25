Les mutilations génitales féminines en Égypte : répression légale, résistance culturelle
par Imad Khillo, Maître de conférences de droit public à Sciences Po Grenoble / Université Grenoble Alpes. Chercheur au Centre d’études et de recherche sur la diplomatie, l’administration publique et le politique (CERDAP²). Codirecteur du séminaire de recherche « Construction nationale et religions en Méditerranée » au Collège des Bernardins., Sciences Po Grenoble - Université Grenoble Alpes
En Égypte, près de 9 femmes adultes sur 10 ont subi une forme de mutilation génitale féminine. Une pratique illégale, en recul aujourd’hui, mais loin d’être éliminée.
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- lundi 25 mai 2026