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Observatoire des droits humains

Ce que nous dit la pensée d’Ivan Illich de l’intérêt du vélo

par Frédéric Héran, Économiste des transports et urbaniste émérite, Université de Lille
Le penseur critique, né il y a un siècle, a livré des analyses utiles encore aujourd’hui pour promouvoir la petite reine.La Conversation


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