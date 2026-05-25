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Observatoire des droits humains

Lycéennes et vocations scientifiques : des stages en écoles d’ingénieurs pour contrer les stéréotypes de genre

par Diana Griffoulieres, Responsable d'ingénierie pédagogique numérique, EPF
Liliane Dorveaux, PhD Mathématiques Appliquées,Chargée de Projet, EPF
Pour lutter contre l’autocensure des filles et leur ouvrir des perspectives de carrières dans les sciences, une école explore la piste de stages en écoles d’ingénieurs pour les lycéennes.La Conversation


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