Blocage du détroit d’Ormuz : le détournement de cargaisons, un risque croissant pour les entreprises sur les routes commerciales
par Dora Triki, Professeur associé en management international, ESCE International Business School
Anna Dimitrova, Professor, ESSCA School of Management
Manon Meschi, Management international; Stratégie d'entreprise, ESSCA School of Management
Les détournements de cargaisons s’intensifient sur les routes commerciales dans un contexte géopolitique tendu. Comment les entreprises font-elles face à ce risque ?
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- lundi 25 mai 2026