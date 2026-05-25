Blocage du détroit d’Ormuz : le détournement de cargaisons, un risque croissant pour les entreprises sur les routes commerciales

par Dora Triki, Professeur associé en management international, ESCE International Business School

Anna Dimitrova, Professor, ESSCA School of Management

Manon Meschi, Management international; Stratégie d'entreprise, ESSCA School of Management