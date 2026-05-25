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Observatoire des droits humains

Le sacrifice de l’Aïd-el-Kébir, entre transcendance et lien social

par Djamel Bentrar, Chercheur associé au CETAPS, Université de Rouen Normandie
Fixé au 27 mai 2026, l’Aïd-al-Adha ou Aïd-el-Kébir est un moment de rassemblement et de prière pour les musulmans. Quels sont les enjeux symboliques et sociaux du sacrifice au cœur de cette fête ?La Conversation


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