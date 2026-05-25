Comme l’humain, le chimpanzé a son propre style de dessin et le garde pendant des années
par Cédric Sueur, Professeur des Universités en éthologie, primatologie et éthique animale, Université de Strasbourg
Marie Pelé, Directrice de recherche en éthologie, Institut catholique de Lille (ICL)
Une très récente étude démontre que, comme les peintres, les chimpanzés développent une manière de dessiner qui leur est propre et qui reste constante pendant des années.
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- lundi 25 mai 2026