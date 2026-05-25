Juju Fitcats, Maghla, Marcus : quand les influenceurs bousculent la hiérarchie des stars
par Caroline Rouen-Mallet, Enseignant-chercheur en marketing, Université de Rouen Normandie
Pascale Ezan, professeur des universités - comportements de consommation - alimentation - réseaux sociaux, Université Le Havre Normandie
Stéphane Mallet, Enseignant-chercheur en marketing, IAE Rouen Normandie - Université de Rouen Normandie
Les créateurs de contenus ont acquis au fil du temps un nouveau statut : loin d’être de « sous-célébrités », ils occupent désormais le devant de la scène médiatique, y compris dans les émissions télévisées.
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- lundi 25 mai 2026