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Au Liban, les secouristes enfilent des gilets pare-balles et se disent adieu avant chaque mission

Avant de se rendre sur les sites bombardés dans un Liban meurtri par la guerre, les secouristes et ambulanciers prennent désormais l’habitude de se dire adieu — un rituel immortalisé dans des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux, qui illustrent les dangers croissants auxquels sont confrontés les travailleurs humanitaires depuis le début des hostilités entre le Hezbollah et Israël, le 2 mars dernier.


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