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Observatoire des droits humains

Dans les coulisses d'un reportage : l'histoire de Global Voices Spotlight

par Amadou Lamine Badji
Au départ Global Voices Spotlight était sans format pré-établi Tout a commencé par un questionnement : comment prendre son souffle dans un environnement médiatique privilégiant la vitesse?


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