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Observatoire des droits humains

Le reggaeton, ambassadeur de l'Amérique latine dans le monde

par Christine Ghafoor
Aujourd'hui, les industries culturelles de la région ont une influence plus grande à l'échelle mondiale que n'importe quelle autre forme d'expression sur le continent. Pourquoi en est-il ainsi ?


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