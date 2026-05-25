L’intersection des haines : un magma d’idéologies au service de causes communes

par Ophélie Lacroix, Étudiante au doctorat en communication et études féministes, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Tristan Boursier, Docteur en Science politique, Sciences Po ; Université du Québec en Outaouais (UQO)

Véronique Pronovost, Doctorante en sociologie, Université du Québec à Montréal (UQAM)