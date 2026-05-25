L’intersection des haines : un magma d’idéologies au service de causes communes
par Ophélie Lacroix, Étudiante au doctorat en communication et études féministes, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Tristan Boursier, Docteur en Science politique, Sciences Po ; Université du Québec en Outaouais (UQO)
Véronique Pronovost, Doctorante en sociologie, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Malgré leurs profondes divergences, des mouvements semblent graviter autour d’un même noyau. La clé de compréhension réside moins dans ce qui les unit que dans ce qui les aligne.
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- lundi 25 mai 2026