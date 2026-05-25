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Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’intersection des haines : un magma d’idéologies au service de causes communes

par Ophélie Lacroix, Étudiante au doctorat en communication et études féministes, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Tristan Boursier, Docteur en Science politique, Sciences Po ; Université du Québec en Outaouais (UQO)
Véronique Pronovost, Doctorante en sociologie, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Malgré leurs profondes divergences, des mouvements semblent graviter autour d’un même noyau. La clé de compréhension réside moins dans ce qui les unit que dans ce qui les aligne.La Conversation


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