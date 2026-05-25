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Observatoire des droits humains

La crise des droits des femmes en Afghanistan est une catastrophe humanitaire

par Sepita Hatami, Gender Studies researcher; PhD candidate in Comparative Literature, Western University
Ce qui se passe en Afghanistan n’est pas simplement une question de discrimination envers les femmes. Il s’agit plutôt d’une politique d’apartheid de genre menée par les talibans au pouvoir.La Conversation


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