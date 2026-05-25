Pourquoi les chercheurs français ne créent que peu d’entreprises
par Rhouma Drine, Maître de conférence, Le Mans Université
Abderrahmane Jahmane, Professeur titulaire en finance & RSE, IPAG Business School
Ezzeddine Boussoura, Professeur Assistant en gestion, IPAG Business School
Une étude analyse les raisons pour lesquelles les chercheurs deviennent entrepreneurs et leur propension à valoriser leurs travaux par la création d’entreprise.
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- lundi 25 mai 2026