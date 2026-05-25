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Observatoire des droits humains

Pourquoi les chercheurs français ne créent que peu d’entreprises

par Rhouma Drine, Maître de conférence, Le Mans Université
Abderrahmane Jahmane, Professeur titulaire en finance & RSE, IPAG Business School
Ezzeddine Boussoura, Professeur Assistant en gestion, IPAG Business School
Une étude analyse les raisons pour lesquelles les chercheurs deviennent entrepreneurs et leur propension à valoriser leurs travaux par la création d’entreprise.La Conversation


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