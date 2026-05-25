Quand l’intelligence artificielle fragilise le crédit bancaire qu’elle est censée sécuriser
par Hamdi Jbir, Researcher - Lecturer, Université Bretagne Sud (UBS)
L’intelligence artificielle (IA) est souvent présentée comme un outil d’amélioration de la gestion des risques bancaires. Toutefois, notre analyse des banques de la zone euro met en évidence un effet ambigu : si l’IA renforce certains indicateurs de liquidité, elle est aussi associée à une hausse des prêts non performants, suggérant une augmentation des vulnérabilités bancaires.
Comment en sommes-nous arrivés là ?
Le secteur bancaire européen vit une révolution silencieuse. Derrière les écrans, des algorithmes remplacent désormais les analystes pour décider, en quelques secondes,…
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- lundi 25 mai 2026