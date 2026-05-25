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Observatoire des droits humains

De Groquik à monsieur Malabar : pourquoi les marques ont-elles tué les héros de notre enfance ?

par Sophie Renault, Professeur des Universités en Sciences de Gestion et du Management, Université d’Orléans
Pourquoi certaines mascottes publicitaires ont-elles disparu ? Que sont devenus Groquik ou monsieur Malabar ? Retour sur de véritables « cold cases » du marketing.La Conversation


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