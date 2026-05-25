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À la clôture de l’Assemblée mondiale de la Santé, l’OMS alerte sur la vulnérabilité du monde face aux épidémies

Les récentes flambées d’Ebola et de hantavirus montrent que le monde reste vulnérable face à des maladies infectieuses à propagation rapide, a averti samedi le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, à la clôture de la 79e Assemblée mondiale de la Santé à Genève.


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© Nations Unies -
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