« J’espère vraiment que mes voisins et mes amis sont en vie » : Kyiv visée par des frappes russes massives

Quelque 90 missiles, dont un puissant missile balistique hypersonique, ainsi qu'une soixantaine de drones ont visé Kyiv dans la nuit de samedi à dimanche lors d’une attaque russe massive contre l’Ukraine. Le plus haut responsable de l’ONU dans le pays a appelé à mettre fin aux atteintes contre les civils.

Lire l'article complet © Nations Unies - dimanche 24 mai 2026