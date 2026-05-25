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« J’espère vraiment que mes voisins et mes amis sont en vie » : Kyiv visée par des frappes russes massives

Quelque 90 missiles, dont un puissant missile balistique hypersonique, ainsi qu'une soixantaine de drones ont visé Kyiv dans la nuit de samedi à dimanche lors d’une attaque russe massive contre l’Ukraine. Le plus haut responsable de l’ONU dans le pays a appelé à mettre fin aux atteintes contre les civils.


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© Nations Unies -
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