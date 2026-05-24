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Observatoire des droits humains

Pourquoi l’écoute est la compétence citoyenne la plus importante de l’ère numérique

par Sara Kells, Director of Program Management at IE Digital Learning and Adjunct Professor of Humanities, IE University
Écouter ne consiste pas simplement à se taire en attendant son tour pour répondre. C’est une compétence exigeante, essentielle à la vie démocratique, que l’école comme les réseaux sociaux nous apprennent encore trop peu.La Conversation


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