Pollution extrême en Asie du Sud : quand les pratiques agricoles brouillent les observations satellites
par Selviga Sinnathamby, Doctorante en télédétection et physique de l'atmosphère, Sorbonne Université
Cathy Clerbaux, Directrice de recherche au CNRS (LATMOS/IPSL), professeure invitée Université libre de Bruxelles, Sorbonne Université
Sarah Safieddine, Chargée de recherche CNRS (LATMOS/IPSL), Sorbonne Université
Le brûlage de déchets agricoles, en particulier ceux de la riziculture, est responsable d’épisodes annuels de pollution intense en octobre et novembre.
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- dimanche 24 mai 2026