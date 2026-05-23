EN DIRECT – Le coût humain de la guerre en Ukraine illustre un mépris du droit international, dénonce une haute responsable humanitaire de l’ONU au Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité se réunit à la demande de la Russie, qui a accusé vendredi l’Ukraine d’avoir visé dans la nuit une résidence étudiante dans la région occupée de Louhansk, faisant selon Moscou six morts — dont des enfants — et des dizaines de blessés. Kyiv a nié avoir ciblé ce bâtiment civil, affirmant avoir frappé un centre de commandement de drones militaires russes, selon la presse. Suivez la couverture en directe de l'équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies ci-dessous.



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