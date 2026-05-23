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Observatoire des droits humains

Afghanistan : l’ONU appelle les États à mettre fin aux retours forcés

Le chef des droits de l’homme de l’ONU a mis en garde, vendredi, contre la « tendance persistante » aux retours forcés de réfugiés et de demandeurs d’asile afghans depuis les pays d’accueil vers l’Afghanistan, en violation du droit international des droits de l’homme et du droit des réfugiés.


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© Nations Unies -
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