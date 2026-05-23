Le Forum urbain mondial adopte l’Appel de Bakou à l’action face à la crise mondiale du logement

Le plus grand Forum urbain mondial jamais organisé – avec plus de 57.000 participants – s’est achevé vendredi à Bakou par un appel urgent à repenser la manière dont le monde loge ses populations. Une nouvelle feuille de route exhorte gouvernements, villes et communautés à agir ensemble face à une crise qui touche des milliards de personnes.



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