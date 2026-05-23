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Observatoire des droits humains

Fin du tandem Sonko-Diomaye : anatomie d'une dualité au sommet de l’État sénégalais

par Toumani Traoré, Doctorant en Science Politique, Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Ce qui se joue aujourd'hui au sommet du pouvoir nous rappelle qu’en politique, le “gentlemen’s agreement” n’est qu’un mythe pour les idéalistes.La Conversation


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