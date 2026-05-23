Pour continuer à exporter dans un contexte de guerre, les entreprises ne mettent pas leurs œufs dans le même panier
par Manon Meschi, Management international; Stratégie d'entreprise, ESSCA School of Management
Antonio Majocchi, Professeur, LUISS Universita Guido Carli
Ulrike Mayrhofer, Professeur des Universités à l'IAE Nice et Directrice du Laboratoire GRM, Université Côte d’Azur
S’adapter ou périr. La dure loi de la jungle s’applique aux entreprises exportatrices. Le dilemme : soit s’ouvrir à de nouveaux marchés au risque de tout perdre, soit ne plus exporter.
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- samedi 23 mai 2026