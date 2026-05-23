Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pour continuer à exporter dans un contexte de guerre, les entreprises ne mettent pas leurs œufs dans le même panier

par Manon Meschi, Management international; Stratégie d'entreprise, ESSCA School of Management
Antonio Majocchi, Professeur, LUISS Universita Guido Carli
Ulrike Mayrhofer, Professeur des Universités à l'IAE Nice et Directrice du Laboratoire GRM, Université Côte d’Azur
S’adapter ou périr. La dure loi de la jungle s’applique aux entreprises exportatrices. Le dilemme : soit s’ouvrir à de nouveaux marchés au risque de tout perdre, soit ne plus exporter.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Comment la série « The Mentalist » a transformé nos représentations de la masculinité
~ Soudan : 4,2 millions de déplacés et réfugiés sont rentrés chez eux
~ Gaza : les hôpitaux au bord de l’effondrement, faute de matériel médical essentiel
~ Haïti : 30.000 personnes fuient une nouvelle flambée de violence en une semaine
~ Dysfonction érectile : au-delà du Viagra, les nouvelles pistes de la science
~ Coupe du monde de football : quel échange culturel dans l’Amérique de Trump ?
~ Comment fonctionnent les climatiseurs et pompes à chaleur ? L’éclairage de la thermodynamique
~ Qu’est-ce que le rafraîchissement passif ?
~ Comment faire face aux vagues de chaleur à Paris ? La piste du refroidissement passif hybride
~ L’opinion publique est-elle favorable à la régularisation des personnes sans papiers ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter