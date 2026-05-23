Pour continuer à exporter dans un contexte de guerre, les entreprises ne mettent pas leurs œufs dans le même panier

par Manon Meschi, Management international; Stratégie d'entreprise, ESSCA School of Management

Antonio Majocchi, Professeur, LUISS Universita Guido Carli

Ulrike Mayrhofer, Professeur des Universités à l'IAE Nice et Directrice du Laboratoire GRM, Université Côte d’Azur