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Soudan : 4,2 millions de déplacés et réfugiés sont rentrés chez eux

Alors que la guerre au Soudan connaît une évolution plus dramatique avec l’intensification de l’usage des drones, près de 4,2 millions de personnes sont rentrées volontairement au Soudan, beaucoup espérant reconstruire leur vie après des mois de conflit, a indiqué vendredi une agence des Nations Unies. 


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© Nations Unies -
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