Gaza : les hôpitaux au bord de l’effondrement, faute de matériel médical essentiel

Les hôpitaux de Gaza ne peuvent plus fonctionner à pleine capacité. Des agences des Nations Unies alertent sur la pénurie critique de concentrateurs d’oxygène, de matériel de laboratoire, de réactifs et d’équipements orthopédiques, ce qui empêche la prise en charge des patients gravement malades et la détection des épidémies. Ces équipements essentiels restent bloqués, Israël invoquant leur « double usage ».



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