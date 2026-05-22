Gaza risque de sombrer dans un état de limbes « permanent » si le plan de transition échoue, avertit un envoyé au Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité s'est réuni jeudi à New York pour débattre de l’impasse à Gaza, où le fragile cessez-le-feu vacille tandis que les pertes civiles et les besoins humanitaires continuent de s’aggraver en Cisjordanie. L’envoyé de l’ONU Ramiz Alakbarov et Nickolay Mladenov doivent notamment évoquer la future gouvernance de Gaza, les efforts de reconstruction et l’absence de perspectives de désarmement. Suivez les discussions en direct grâce à l'équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.



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